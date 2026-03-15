Россиянам стало сложнее получать американские «визы талантов»

Российские заявители, претендующие на американскую визу O-1 («виза талантов» для иностранцев с выдающимися способностями), сталкиваются с дополнительными трудностями при оформлении. О новых сложностях рассказала адвокат из США Елизавета Крюкова.

«Визы О-1 для россиян с выдающимися способностями остаются рабочим вариантом, но люди сталкиваются с повышенным вниманием и логистическими трудностями, включая необходимость личных собеседований в третьих странах из-за ограниченного спектра услуг в России», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

При этом адвокат не видит особой дискриминации в отношении россиян. Она отметила, что в её практике много заявок на визу O-1 из этого региона, и в целом они успешны. Такая виза даёт право временно работать в США и изначально выдаётся на три года.

Life.ru рассказывал, что на прошлой неделе в США ужесточили проверки для граждан России — миграционная служба ICE массово вызывает их в офисы для личного подтверждения легальности пребывания. Под особое внимание попали в том числе знаменитости, уехавшие из страны после начала спецоперации.