Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 11:20

Филиппины разрешили иностранцам с просроченными визами остаться до 1 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Власти Филиппин разрешили иностранным гражданам с просроченными визами оставаться в стране до 1 апреля без штрафов. Решение связано с отменой рейсов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом проинформировало в своём Telegram-канале посольство России в республике.

«Иностранным гражданам, которые не смогли выехать в связи с отменой рейса и их визы истекли 28 февраля 2026 года, будет разрешено пребывать на Филиппинах до 1 апреля 2026 года без штрафных санкций», говорится в сообщении.

Катар завершает программу бесплатного проживания туристов

Ранее власти ОАЭ объявили о послаблениях для иностранцев, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства на фоне напряжённой ситуации в регионе. Такие граждане будут освобождены от штрафов за просроченное пребывание.

Милена Скрипальщикова
