ОАЭ отменили штрафы за просрочку виз для застрявших туристов

Власти ОАЭ пошли на экстренные меры на фоне напряжённой ситуации в регионе. Управление по делам миграции и таможни сообщило, что все иностранные граждане, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства, будут освобождены от штрафов за просроченное пребывание.

Речь идёт о тех, кто оказался «заложником» отменённых рейсов и ограничений на полёты. В обычных условиях за превышение срока визы в Эмиратах предусмотрены серьёзные финансовые санкции, однако сейчас их применять не будут.

Соответствующее заявление распространило государственное агентство WAM. Власти подчеркнули, что решение принято с учётом форс-мажорных обстоятельств и направлено на поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Ранее в МИД ОАЭ подчеркнули приверженность политике нейтралитета. Несмотря на сотни угроз и резкие заявления со стороны Тегерана, Эмираты продолжают заявлять о курсе на деэскалацию и добрососедство, и не позволяют атаковать Иран со своей территории.