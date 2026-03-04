МИД рекомендовал россиянам отказаться от туров в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию
Обложка © Life.ru
Россиянам рекомендовали временно воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока, где уже неделю продолжаются боевые действия. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.
«Запрета Минэкономразвития на посещение конфликтного региона нет, однако настоятельно рекомендуем до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию», — сказала дипломат.
Ранее Life.ru писал, что около 3,9 тысячи российских туристов покинули страны Персидского залива за последние двое суток на фоне обострения ситуации в регионе. А 200 россиян с застрявшего в Катаре круизного лайнера могут оказаться на улице. Пассажирам объявили, что они должны покинуть судно до 8 утра 7 марта. При этом никакого альтернативного размещения им не предложили.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.