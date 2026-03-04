МИД рекомендовал россиянам отказаться от туров в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию

Россиянам рекомендовали временно воздержаться от туристических поездок в ряд стран Ближнего Востока, где уже неделю продолжаются боевые действия. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

«Запрета Минэкономразвития на посещение конфликтного региона нет, однако настоятельно рекомендуем до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию», — сказала дипломат.