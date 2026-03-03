Почти 4 тысячи россиян покинули страны Персидского залива за два дня

Около 3,9 тысячи российских туристов вылетели из стран Персидского залива за последние двое суток. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценке организации, 2 марта регион покинули примерно 1,1 тысячи человек, а 3 марта – ещё около 2,8 тысячи пассажиров. При этом речь идёт менее чем о 10% всех организованных туристов, находящихся сейчас в странах залива.

До полуночи 3 марта выполнены десятки рейсов в Россию. Самолёты Flydubai прибыли во Внуково, Екатеринбург и Казань. Oman Air перевезла около 320 пассажиров, Flynas доставила 79 человек из Джидды. «Аэрофлот» выполнил рейсы из Дубая и Абу-Даби, Emirates отправила крупный борт почти на 500 пассажиров.

На 4 марта запланированы дополнительные рейсы S7, «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» – часть маршрутов проходит с техническими посадками в Анталье, Навои и Шарм-эль-Шейхе. Авиакомпании предупреждают, что расписание может корректироваться в зависимости от обстановки в регионе.

Пассажиров информируют по контактам, указанным при бронировании. Организованные туристы получают данные через турагентов.

Ранее Life.ru писал, что тысячи россиян фактически застряли в Африке и Азии из-за закрытия неба над ОАЭ. Больше всего пострадали те, кто летел через Дубай и Абу-Даби, – пересадки сорвались, рейсы отменили. Людям пришлось продлевать проживание за свой счёт, выкладывая по несколько тысяч рублей в сутки.