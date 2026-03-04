Две сотни россиян заставляют покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

Около 200 российских туристов оказались в сложной ситуации на круизном лайнере Celestyal Journey, застрявшем в столице Катара с 28 февраля. Пассажирам объявили, что они должны покинуть судно до 8 утра 7 марта, но места размещения им не предоставили. Об этом РИА «Новости» рассказали двое туристов.

У многих нет наличных, а российские карты в Катаре не работают, поэтому в случае выселения люди останутся без средств. Пассажиры направили обращение в посольство РФ с просьбой взять ситуацию под контроль и помочь связаться с круизной компанией. Дипломаты включили их в список ожидающих вылета, но конкретных решений пока не предложили.

Одна из туристок, Нина из Петербурга, сообщила, что рейсы отменены, аэропорт Дохи закрыт, и добраться до Дубая, откуда планировался вылет, невозможно. Люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.

Ранее в Катаре при падении обломков иранских ракет пострадали не менее восьми человек. Один из раненых получил тяжёлые травмы, ещё четверо госпитализированы. Власти призвали граждан и гостей страны не выходить на улицу, не приближаться к окнам и оставаться в укрытиях до минования опасности.