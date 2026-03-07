В США начались массовые проверки виз россиян

В Соединённых Штатах ужесточили контроль за приезжими из России. Сотрудники миграционной службы (ICE) начали массово вызывать россиян в свои офисы для личного предоставления документов, подтверждающих легальность пребывания в стране. Под прицел попали, в том числе знаменитости, покинувшие РФ после начала СВО, пишет SHOT.

США массово начали вызывать миграционную службу на проверку виз россиян. Фото © Telegram / SHOT

Если гражданин игнорирует повестку или отказывается явиться, инспекторы могут нагрянуть к нему прямо на работу. По данным телеграм-канала, россиянина доставят в отделение принудительно, где устроят полную проверку всех бумаг.

Особое внимание — обладателям так называемых «виз талантов». Им предстоит не просто предъявить документы, но и доказать на деле, что они занимаются заявленной деятельностью. В противном случае визу аннулируют, а человека ждёт депортация.

Примечательно, что за последнее время действия ICE сопровождались громкими скандалами. В начале 2026 года инспекторы застрелили 37-летнюю женщину, что спровоцировало волну протестов в Миннеаполисе и других американских городах.

Ранее сообщалось, что россияне реже стали обращаться за визами США. Кроме того, решение Госдепа приостановить выдачу иммиграционных виз заморозило до десяти тысяч заявлений на документы.