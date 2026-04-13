Украине засчитали техническое поражение за отказ от матча со сборной России

Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче Кубка мира по водному поло против России, поскольку украинские спортсмены так и не вышли на матч.

Российская команда прибыла на арену заранее и была готова к началу игры, однако украинцев наши спортсмены так и не дождались. Встреча из-за этого была признана несостоявшейся, а украинской сборной по регламенту засчитали поражение. Таким образом, команда России заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.