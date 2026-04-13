Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 13:41

Украине засчитали техническое поражение за отказ от матча со сборной России

Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче Кубка мира по водному поло против России, поскольку украинские спортсмены так и не вышли на матч.

Российская команда прибыла на арену заранее и была готова к началу игры, однако украинцев наши спортсмены так и не дождались. Встреча из-за этого была признана несостоявшейся, а украинской сборной по регламенту засчитали поражение. Таким образом, команда России заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.

Напомним, что мужские сборные России и Украины должны были провести матч за седьмое место на Чемпионате мира по водному поло. Пока российские спортсмены готовились к игре и изучали противника, украинские спортивные функционеры пытались найти способ пропустить игру. В итоге матч был сорван.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar