Украине засчитали техническое поражение за отказ от матча со сборной России
Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче Кубка мира по водному поло против России, поскольку украинские спортсмены так и не вышли на матч.
Российская команда прибыла на арену заранее и была готова к началу игры, однако украинцев наши спортсмены так и не дождались. Встреча из-за этого была признана несостоявшейся, а украинской сборной по регламенту засчитали поражение. Таким образом, команда России заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.
Напомним, что мужские сборные России и Украины должны были провести матч за седьмое место на Чемпионате мира по водному поло. Пока российские спортсмены готовились к игре и изучали противника, украинские спортивные функционеры пытались найти способ пропустить игру. В итоге матч был сорван.
