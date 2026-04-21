Российские ватерполистки одержали разгромную победу после возвращения флага и гимна

Женская сборная России по водному поло разгромила команду Аргентины в первом матче после возвращения флага и гимна. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча прошла на Мальте в рамках второго дивизиона Кубка мира и завершилась со счётом 33:11. Следующий матч россиянки проведут 22 апреля против сборной Германии.

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные пловцы. Этому решению предшествовали консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.