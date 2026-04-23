23 апреля, 18:36

Российский триколор вернётся на баскетбольную юношескую Лигу наций

Российские сборные по баскетболу 3х3 допущены до юношеской Лиги наций с флагом и гимном. Об этом сообщила Международная федерация баскетбола (FIBA). Ближайшие соревнования пройдут летом в Китае и Малайзии.

«Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях», — сообщили РИА «Новости» в организации.

Юношеская Лига наций проведет свои соревнования в Малайзии с 22 по 28 июля, а в Китае – с 12 по 18 августа.

101 медаль под родным флагом: Россия возвращается в большой спорт
Ранее сообщалось, что мужская сборная России заняла второе место в командном турнире саблистов на этапе Кубка мира в итальянской Падуе. В финальной встрече Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов уступили представителям Южной Кореи со счётом 44:45. Бронзу завоевала команда Венгрии.

Наталья Демьянова
