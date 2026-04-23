Российский триколор вернётся на баскетбольную юношескую Лигу наций

Российские сборные по баскетболу 3х3 допущены до юношеской Лиги наций с флагом и гимном. Об этом сообщила Международная федерация баскетбола (FIBA). Ближайшие соревнования пройдут летом в Китае и Малайзии.

«Нет никаких ограничений, связанных с участием россиян в упомянутых мероприятиях», — сообщили РИА «Новости» в организации.

Юношеская Лига наций проведет свои соревнования в Малайзии с 22 по 28 июля, а в Китае – с 12 по 18 августа.

