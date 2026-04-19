Российские саблисты взяли серебро Кубка мира в Падуе

Мужская сборная России заняла второе место в командном турнире саблистов на этапе Кубка мира в итальянской Падуе. В финальной встрече Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов уступили представителям Южной Кореи со счётом 44:45. Бронзу завоевала команда Венгрии.

Накануне в индивидуальных соревнованиях среди саблистов Ибрагимов победил в финале Граудыня. В тот же день российская фехтовальщица Яна Егорян завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Афинах.

Российские спортсмены допущены до взрослых турниров Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что на чемпионате Европы в Тбилиси российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу. В схватке за третье место в весе свыше 100 кг он победил румынского спортсмена Дариуша Добре.