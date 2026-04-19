Российский дзюдоист Ендовицкий взял бронзу на чемпионате Европы

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий стал бронзовым призёром чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси. В поединке за третье место в весовой категории свыше 100 кг он одолел спортсмена из Румынии Дариуша Добре.

25-летнему борцу эта награда не в новинку. В 2025 году он был серебряным медалистом европейского первенства, а в 2023-м также поднимался на третью ступень пьедестала.

Российская команда выступала на турнире в Грузии с национальной символикой.

