19 апреля, 11:07

Российская гимнастка Ильтерякова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Баку

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Россиянка София Ильтерякова заняла третье место в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Спортсменке удалось набрать 28,450 балла. Состязания проходили в Баку.

Золотую медаль получила украинка Таисия Онофрийчук (28,650 балла). На второй позиции — Стиляна Николова из Болгарии (28,550). Ильтеряковой 15 лет, для неё это не первая победа в мировых соревнованиях. Этап Кубка мира в Баку завершится 19 апреля. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Россияне взяли четыре золота на этапе Кубка мира по гимнастике в Турции
Ранее Международная федерация гимнастики сделала официальное предупреждение российской гимнастке Софии Ильтеряковой. Инцидент произошёл 30 марта на этапе Кубка мира в Болгарии. Во время церемонии награждения россиянка, стоя на пьедестале, не повернулась лицом к табло с флагами в момент исполнения украинского гимна в честь победительницы.

BannerImage
Татьяна Миссуми
