Российскую гимнастку предупредили из-за инцидента с украинским флагом

Международная федерация гимнастики сделала официальное предупреждение российской гимнастке Софии Ильтеряковой. Инцидент произошёл 30 марта на этапе Кубка мира в Болгарии. Во время церемонии награждения серебряный призёр в упражнениях с обручем, стоя на пьедестале, не повернулась лицом к табло с флагами в момент исполнения украинского гимна в честь победительницы.

В World Gymnastics заявили, что такое поведение объективно может быть воспринято как несовместимое со стандартами для индивидуальных нейтральных спортсменов. Специальный комитет рассмотрел все обстоятельства, включая объяснения самой гимнастки, и вынес предупреждение.

В федерации подчеркнули, что любое подобное нарушение правил церемонии награждения или любое другое нарушение приведёт к лишению Ильтеряковой нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что российской лыжнице Алине Пеклецовой отказали в предоставлении нейтрального статуса, необходимого для выступлений на международных соревнованиях. По словам 20-летней спортсменки, она подавала заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда, но получила отказ без какого-либо объяснения причин.