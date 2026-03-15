Россияне взяли четыре золота на этапе Кубка мира по гимнастике в Турции

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в турецкой Анталье российские спортсмены завоевали четыре золотые медали. Людмила Рощина одержала победы в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также стала второй на разновысоких брусьях и бревне. Милана Каюмова выиграла упражнения на брусьях и бревне.

В мужских соревнованиях Савелий Съедин взял серебро на коне, Александр Карцев стал вторым на перекладине, а Тимофей Акиньшин завоевал бронзу в опорном прыжке.

Все российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее мы писали, что Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились триумфом для российской сборной. Всего шесть спортсменов принесли стране 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. В общекомандном зачёте Россия заняла третье место, уступив только Китаю и США. Трёхкратной чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян, выступавшая с лидером Сергеем Синякиным — она выиграла спринт и обе раздельные гонки (10 и 20 км).