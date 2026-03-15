Сборная России из шести спортсменов заняла третье место на Паралимпиаде

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо подходят к концу. Российская сборная, в составе которой было всего шесть спортсменов, показала блестящий результат – заняла третье место.

Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Это позволило занять третье место в общем зачёте, уступив только Китаю и США. Трёхкратной чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян (в паре с лидером Сергеем Синякиным). Она выиграла спринт и обе раздельные гонки (10 и 20 км).

По два золота у горнолыжницы Варвары Ворончихиной (супергигант, слалом) и лыжника Ивана Голубкова (гонки 10 и 20 км). Ещё одно золото в слаломе взял Алексей Бугаев. Ворончихина также принесла серебро и бронзу, Бугаев — две бронзы.

Это первые Игры с 2014 года, где россияне выступают под национальным флагом. Церемония закрытия пройдёт сегодня, 15 марта в Кортина-д’Ампеццо в 22:30 по мск. Знаменосцами станут Голубков и Ворончихина.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские атлеты не примут участия в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, заявили в паралимпийском комитете Незалежной. Решение о бойкоте связано с участием в церемонии сборных России и Белоруссии, которые выступали под национальными флагами, назвав это «ужасным прецедентом» и Паралимпиаду-2026 «худшей в истории».