Анастасия Багиян принесла России седьмое золото Паралимпиады

Российская сборная продолжает триумфальное выступление на Паралимпийских играх в Италии. Лыжница Анастасия Багиян принесла стране очередную золотую медаль. Спортсменка победила в гонке на 20 километров с раздельным стартом.

Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ведущим спортсменом лыжницы был Сергей Синякин. Для спортсменки это уже третье золото на Играх. Благодаря ей теперь в копилке российской команды семь золотых медалей.

Шестое золото принёс России лыжник Иван Голубков. Он выиграл гонку на 20 км в положении сидя в классе LW11.5 с результатом 51 минута 55,0 секунды. Серебро у китайца Мао Чжуну, бронза у итальянца Джузеппе Ромеле. На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступают шесть россиян, впервые за 12 лет под национальной символикой.