Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 10:47

Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за России и Белоруссии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Украинские атлеты не примут участия в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом заявили в паралимпийском комитете Незалежной.

Президент комитета Валерий Сушкевич пояснил, что решение о бойкоте связано с участием в церемонии сборных России и Белоруссии, которые выступали на Играх под национальными флагами. Он назвал Паралимпиаду-2026 «худшей в истории», а действия Международного паралимпийского комитета — «ужасным прецедентом», напомнив, что на Олимпиаде в Милане россияне и белорусы соревновались без гимна и флагов.

Украина также бойкотировала церемонию открытия Игр, её делегаты не участвовали в шествии. Примеру Киева последовали Чехия и Польша.

Ворончихина посвятила второе золото Паралимпиады тренерам
Ранее стало известно, что горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков понесут флаг сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдёт 15 марта в кёрлинговом центре Кортина-д’Ампеццо и начнётся в 22:30 мск.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Украина
  • Белоруссия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar