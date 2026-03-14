Ворончихина и Голубков станут знаменосцами сборной РФ на закрытии Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков понесут флаг сборной России на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Церемония пройдёт 15 марта в кёрлинговом центре в Кортина-д’Ампеццо и начнётся в 22:30 мск.

Ворончихина завоевала на Играх две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Голубков стал паралимпийским чемпионом в гонке на 10 км сидя.