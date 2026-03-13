Алексей Бугаев взял вторую медаль на Паралимпиаде

Очередная медаль попала в копилку российских паралимпийцев. Горнолыжник Алексей Бугаев занял третье место в соревнованиях по гигантскому слалому в итальянском Тофане. По итогам двух попыток наш соотечественник показал результат в 2 минуты 11,14 секунды.

Россиянин быд представлен в категории LW6 для спортсменов с поражением одной верхней конечности. К слову, это — уже вторая медаль в копилке Бугаева: ранее он взял «бронзу» в скоростном спуске.

Ранее Алексей Бугаев рассказал об атмосфере на Паралимпиаде в Италии. Спортсмен рад впервые за долгие годы открыто представлять Россию с флагом и гимном, и признаётся, что в этом плане наших соотечественников «ничем не обделяют». Лыжник надеется, что атлетам из РФ удастся привнести в копилку ещё золотых медалей.