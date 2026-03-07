Горнолыжник Бугаев хочет выиграть золото и услышать гимн России на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев высказался об атмосфере на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен, завоевавший бронзу, отметил, что выступать с национальным флагом намного приятнее.

Он вспомнил турнир в Корее, где организаторы запрещали совмещать цвета триколора. «Здесь нас ни в чем не обделяют, не заставляют от чего‑то скрываться», — приводит слова Бугаева «Матч ТВ».

Спортсмен также порадовался за успех всей команды: две бронзы в первый день он назвал прекрасным результатом. При этом лыжник верит, что Варвара Ворончихина способна и на победу. По его мнению, она лучшая и может выиграть.

Бугаев не скрывает, что команда нацелена на большее. Спортсмены чувствуют поддержку тренеров и болельщиков, которые «стоят горой». В планах — не просто поднимать флаг, но и добиться звучания гимна. «Будем стараться завоевать здесь золото», — заявил медалист.

Ранее Ворончихина поделилась впечатлениями от своего успешного выступления на Паралимпийских играх в Италии, где она завоевала бронзовую медаль. Спортсменка призналась, что пока до конца не осознала значимость этого достижения, ведь данная награда стала первой в её карьере на столь высоком уровне. Эмоции переполняли её, и особую гордость, по словам Варвары, вызвал тот факт, что сборная России впервые за 12 лет выступает под национальным флагом.

Церемония открытия Паралимпиады состоялась в пятницу, и уже в первые соревновательные дни российские атлеты порадовали болельщиков первыми медалями. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта, у наших спортсменов есть все шансы пополнить копилку новыми наградами.

В преддверии стартов на родине развернулась масштабная кампания поддержки: в России запущен флешмоб #ВОтличнойФорме. Через социальные сети соотечественники отправляют слова поддержки и позитивные послания, чтобы зарядить паралимпийцев энергией и вдохновить их на новые победы.