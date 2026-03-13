Бугаев заявил, что посвятил бронзовую медаль Паралимпиады русскому народу

Российский горнолыжник Алексей Бугаев заявил, что посвящает свою вторую бронзовую медаль русскому народу. После соревнований спортсмен поблагодарил команду и тренеров, подчеркнув их вклад в результат. Бугаев завоевал вторую бронзу в Италии, ранее 28‑летний россиянин занял третье место в скоростном спуске.

«Хотел бы сказать спасибо моей команде, тренерам... Их труд не все видят, но он очень ценен. Медаль посвящаю русским людям, русскому народу. Мы через всё пройдём, со всем справимся! Мы, русские люди, самые сильные и смелые», — цитирует Бугаева «Матч.ТВ».

Спортсмен отметил, что доволен результатом, однако не собирается останавливаться на достигнутом. По его словам, бронзовые награды — это только этап на пути к главной цели. Бугаев подчеркнул, что продолжит бороться за более высокий результат и рассчитывает в будущем завоевать золотую медаль.

Напомним, что россиянин Алексей Бугаев взял «бронзу» в гигантском слаломе на Паралимпиаде. По итогам двух попыток наш соотечественник показал результат в 2 минуты 11,14 секунды. Россиянин был представлен в категории LW6 для спортсменов с поражением одной верхней конечности.