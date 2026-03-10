В ГД поздравили лыжницу Багиян, принёсшую России второе олимпийское золото
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российские спортсмены продолжают блистать на Паралимпийских играх в Италии, завоёвывая золотые медали. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту от ЛДПР Дмитрий Свищев у себя в телеграм-канале.
«Наши спортсмены набирают обороты, завоёвывают награды самого высшего достоинства. Это наши традиционные дисциплины, в которых наших спортсменов готовит легендарный тренер Ирина Громова. Есть подход, выстроенная система, отсюда и результат», — отметил парламентарий.
Депутат добавил, что, несмотря на ограничения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), российские атлеты смогли участвовать благодаря индивидуальным приглашениям Международного паралимпийского комитета.
Золотая медаль Багиян стала второй для сборной России на Играх после успеха горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте. На счету россиян также две бронзы, завоёванные всё той же Ворончихиной и лыжником Алексеем Бугаевым. В медальном зачёте сборная поднялась на девятое место.
