В ГД поздравили лыжницу Багиян, принёсшую России второе олимпийское золото

Российские спортсмены продолжают блистать на Паралимпийских играх в Италии, завоёвывая золотые медали. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту от ЛДПР Дмитрий Свищев у себя в телеграм-канале.

«Наши спортсмены набирают обороты, завоёвывают награды самого высшего достоинства. Это наши традиционные дисциплины, в которых наших спортсменов готовит легендарный тренер Ирина Громова. Есть подход, выстроенная система, отсюда и результат», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что, несмотря на ограничения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), российские атлеты смогли участвовать благодаря индивидуальным приглашениям Международного паралимпийского комитета.