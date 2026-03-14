Ворончихина посвятила второе золото Паралимпиады тренерам
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде в Италии. После победы 23-летняя спортсменка призналась, что пока до конца не осознает случившегося. Но сразу нашла слова для тех, кто помог ей добиться успеха. Об этом она рассказала журналистам.
«Сейчас я хочу посвятить это золото тренерскому составу», — сказала Ворончихина.
Свою награду Ворончихина посвятила тренерскому штабу — Александру Назарову, Александру и Евгению Пинаевым. Она подчеркнула, что они работают каждый день, готовят лыжи и не высыпаются, пока спортсмены отдыхают.
Напомним, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии, победив в слаломе, и теперь в её активе четыре медали Игр: два золота, серебро и бронза. Организаторов начала тревожить её победная поступь, поэтому 23-летнюю спортсменку пригласили на допинг-тест.
