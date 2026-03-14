Ворончихина посвятила второе золото Паралимпиады тренерам

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде в Италии. После победы 23-летняя спортсменка призналась, что пока до конца не осознает случившегося. Но сразу нашла слова для тех, кто помог ей добиться успеха. Об этом она рассказала журналистам.

Свою награду Ворончихина посвятила тренерскому штабу — Александру Назарову, Александру и Евгению Пинаевым. Она подчеркнула, что они работают каждый день, готовят лыжи и не высыпаются, пока спортсмены отдыхают.