Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция



Регион
14 марта, 18:49

Ворончихина посвятила второе золото Паралимпиады тренерам

Обложка © ТАСС/Evgeniy Maloletka

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде в Италии. После победы 23-летняя спортсменка призналась, что пока до конца не осознает случившегося. Но сразу нашла слова для тех, кто помог ей добиться успеха. Об этом она рассказала журналистам.

«Сейчас я хочу посвятить это золото тренерскому составу», — сказала Ворончихина.

Свою награду Ворончихина посвятила тренерскому штабу — Александру Назарову, Александру и Евгению Пинаевым. Она подчеркнула, что они работают каждый день, готовят лыжи и не высыпаются, пока спортсмены отдыхают.

IPC отреагировал на претензии Украины по поводу лояльности к российским паралимпийцам

Напомним, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии, победив в слаломе, и теперь в её активе четыре медали Игр: два золота, серебро и бронза. Организаторов начала тревожить её победная поступь, поэтому 23-летнюю спортсменку пригласили на допинг-тест.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar