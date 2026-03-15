Лыжник Иван Голубков принёс России шестое золото Паралимпиады

Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступают шесть россиян. В этом году они впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой. В копилке сборной уже шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Паралимпиада завершается 15 марта.