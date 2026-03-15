Лыжник Иван Голубков принёс России шестое золото Паралимпиады
Обложка © Олимпийский комитет России
Российский лыжник Иван Голубков завоевал второе золото на Паралимпиаде в Италии, выиграв гонку на 20 километров в положении сидя.
30-летний спортсмен, выступающий в классе LW11.5, преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Серебро у китайца Мао Чжуну (+50,8), бронза — у итальянца Джузеппе Ромеле (+1.22,1).
Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступают шесть россиян. В этом году они впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой. В копилке сборной уже шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Паралимпиада завершается 15 марта.
Ранее Иван Голубков завоевал для сборной России третью золотую медаль Паралимпиады в Италии. Лыжник победил в гонке с раздельным стартом на 10 километров в сидячем положении. Кроме того, спортсменка Варвара Ворончихина недавно забрала своё второе золото за слалом.
