15 марта, 13:56

Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады и стал четырёхкратным чемпионом

Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka / АР

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии, став четырёхкратным чемпионом.

28-летний спортсмен показал результат 1 минута 28,55 секунды по сумме двух попыток. Серебро у новозеландца Адама Холла (+2,83), бронза у швейцарца Робина Кюша (+3,18).

Российские спортсмены завершили выступление в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 12 медалями: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Команда заняла третье место в общем зачёте. На Игры, проходившие с 6 по 15 марта, были допущены шесть россиян под своим флагом.

Анастасия Багиян принесла России седьмое золото Паралимпиады
Ранее на Играх-2026 Бугаев, выступающий в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, взял бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе. До этого он побеждал на Паралимпиадах в Сочи и Пхёнчхане. После второй бронзовой медали он сказал, что посвящает её русскому народу.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Владимир Озеров
