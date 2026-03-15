Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады и стал четырёхкратным чемпионом
© ТАСС / Evgeniy Maloletka / АР
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии, став четырёхкратным чемпионом.
28-летний спортсмен показал результат 1 минута 28,55 секунды по сумме двух попыток. Серебро у новозеландца Адама Холла (+2,83), бронза у швейцарца Робина Кюша (+3,18).
Российские спортсмены завершили выступление в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 12 медалями: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Команда заняла третье место в общем зачёте. На Игры, проходившие с 6 по 15 марта, были допущены шесть россиян под своим флагом.
Ранее на Играх-2026 Бугаев, выступающий в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, взял бронзу в скоростном спуске и гигантском слаломе. До этого он побеждал на Паралимпиадах в Сочи и Пхёнчхане. После второй бронзовой медали он сказал, что посвящает её русскому народу.
