Чешские спортсмены демонстративно отказались от фото с россиянами на Паралимпиаде

Чешские спортсмены снова проигнорировали совместное фото с российскими паралимпийцами на пьедестале. Инцидент произошёл после победы лыжницы Анастасии Багиян (ведущий Сергей Синякин) в гонке на 20 км с раздельным стартом на Играх в Италии — это её третье золото Паралимпиады-2026.

На церемонии награждения чешка Симона Бубеничкова и её ведущий Давид Шрутек стояли поодаль от россиян, тогда как китайская спортсменка Ван Юэ, занявшая третье место, находилась рядом.

До этого немецкая лыжница Линн Кацмайер и её ведущий Флориан Бауманн отказались от совместной фотографии с российской спортсменкой Анастасией Багиян после церемонии награждения. Немецкий дуэт, занявший второе место, во время исполнения гимна России стоял на расстоянии от победителей, не снимая головных уборов и демонстративно отвернувшись. В Международном паралимпийском комитете (IPC) ранее заявляли, что спортсмены не обязаны делать совместные снимки.

