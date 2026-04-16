Дзюдоист Чопанов принёс России первое золото на ЧЕ в Тбилиси, где наши выступают с флагом и гимном

Россиянин Мурад Чопанов принёс сборной России золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси. Он стал лучшим в весовой категории до 66 кг.

В финале Чопанов оказался сильнее финна Луукаса Сахи.

Другой наш спортсмен Абдуллах Парчиев в той же категории бился за бронзу, но проиграл азербайджанцу Турану Байрамову.

27-летний Чопанов — серебряный призёр чемпионата Европы 2025 года, призёр чемпионата России по дзюдо. Также он выигрывал три этапа Мировой серии. Мастер спорта международного класса.

27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение разрешить российским спортсменам снова выступать на международных турнирах под национальной символикой. На соревнованиях в Тбилиси россияне уже выходят на татами с флагом и в сопровождении государственного гимна.

А ранее Россия выиграла чемпионат Европы по прыжкам на батуте в Португалии. Наши взяли 13 золотых медалей.