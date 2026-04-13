13 золотых и полный триумф: Россия выиграла чемпионат Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Россияне выиграли медальный зачёт ЧЕ по прыжкам на батуте в Португалии
Анжела Бладцева. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
В португальском городе Портимао завершились чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте. Российские спортсмены стали первыми в неофициальном общекомандном зачёте.
Наша сборная собрала внушительную коллекцию: 13 наград высшего достоинства, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вторую строчку заняли представители Белоруссии (9-3-2), а замкнули тройку прыгуны из Великобритании (3-8-4). Участники из РФ и РБ выступали на турнире без национальной символики.
Золото завоевали Анжела Бладцева (взрослые), Федор Сорокин (до 21 года), а также юниоры Глафира Зайко и Алексей Гурин. Кроме того, не было равных Варваре Дороховой на акробатической дорожке и Алёне Калашниковой в дисциплине «двойной минитрамп».
Сильнейшими наши атлеты оказались и в командных соревнованиях. Победы одержаны в женских турнирах на акробатической дорожке (взрослые и юниоры), а также в командных стартах по двойному минитрампу среди обоих полов и возрастов. К этому добавилось первое место у юниорок в прыжках на батуте.
Серебро — у Дианы Стрельниковой, Ильдана Махиянова, Григория Волкова и Ярослава Дущенко. Бронзовыми призёрами стали София Аляева, Кирилл Козлов, Лия Валиева, а также смешанный дуэт Глеба Кузичкина и Волкова.
