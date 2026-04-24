В Латвии снимают на видео чтящих память воинов ВОВ на кладбищах

Полиция Латвии фиксирует на фото и видео людей, которые приходят на братские кладбища в День Победы. Об этом сообщил местный активист, пишет РИА «Новости».

«Стоит полиция, стоит государственная полиция, стоит полиция безопасности и всех фиксирует. Всех фотографируют, кто пришёл на братское кладбище», — рассказал активист.

По его словам, контроль носит системный характер и усиливается в дни, связанные с 9 Мая. Он пояснил, что 9 Мая в Латвии официально считается Днём памяти и скорби, поэтому власти разрешают приходить на кладбища, но запрещают публичные формы празднования.

Активист сообщил, что сотрудники полиции указывают посетителям, где можно оставить цветы. При этом, по его оценке, особый контроль распространяется на территории, где ранее находились советские памятники. Он также утверждает, что посещение таких мест с цветами может повлечь ответственность. По его словам, ограничения в этих зонах жёстче, чем на кладбищах.

Собеседник агентства добавил, что среди жителей Латвии до сих пор живёт восприятие 9 Мая как праздника. Некоторые, несмотря на позицию властей, считают его Днём Победы.

