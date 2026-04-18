Французы, которые критикуют Россию, предпочитают «тысячу раз» жить в Москве вместо Парижа. Об этом заявил аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро. По его словам, они не желают пребывать в среде местного «разнообразия», устроенного промигрантскими политиками.

«Они тысячу раз предпочитают быть преподавателями или журналистами в Москве, чем жить в Париже, в среде», — сказал собеседник РИА «Новости». По словам аналитика, в условия жизни в российской столице куда лучше, чем во французской.

А ещё европейцы, несмотря на рьяную русофобию, обажают российскую музыку. Например, в Египте дети туристов из Германии, Франции и других стран ЕС полюбили песни «Сигма бой» и «Помогатор».