Российская песня «Сигма бой» покорила европейских туристов в Египте

Российская музыка покоряет европейских туристов, отдыхающих на египетских курортах. Например, «Сигма бой» Betsy и «Помогатор» из мультсериала «Фиксики» особенно понравились детям из Германии, Франции и других стран ЕС.

К слову, тот же «Сигма бой» очень популярен в Германии. Известность песня приобрела из-за школьника Симона Бота, который выкладывал в Сеть ролики с треком, снятые в общественном транспорте. Его видео набрали десятки миллионов просмотров, пишет РИА «Новости».