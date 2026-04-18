Российская песня «Сигма бой» покорила европейских туристов в Египте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko
Российская музыка покоряет европейских туристов, отдыхающих на египетских курортах. Например, «Сигма бой» Betsy и «Помогатор» из мультсериала «Фиксики» особенно понравились детям из Германии, Франции и других стран ЕС.
К слову, тот же «Сигма бой» очень популярен в Германии. Известность песня приобрела из-за школьника Симона Бота, который выкладывал в Сеть ролики с треком, снятые в общественном транспорте. Его видео набрали десятки миллионов просмотров, пишет РИА «Новости».
Напомним, «Сигма бой» начал взрывать Сеть в 2024 году. Песня российской исполнительницы Betsy (Светланы Чертищевой) стала известна по всему миру, а несовершеннолетняя исполнительница моментально превратилась в суперзвезду. Особенно это не понравилось украинцам, которые начали искажать трек на антироссийских манер и травить тех, кому нравится творчество из «страны-агрессора».
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.