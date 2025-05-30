Украинцы взвыли после того, как девочка спела на концерте песню «Сигма бой» под аплодисменты зрителей

На Украине на концерте в детском центре девочка, которую пригласили на сцену, исполнила песню россиянок Betsy и Марии Янковской «Сигма Бой». При этом зрители наградили её аплодисментами.

Выступление украинской девочки с песней «Сигма Бой» Видео © Х / ninabyzantina

Как видно на кадрах, юная артистка взяла микрофон и, не растерявшись, начала петь трендовую композицию. Сначала собравшиеся были озадачены столь неожиданным репертуаром, но затем с энтузиазмом подхватили мелодию и поддержали юную исполнительницу бурными овациями. Теперь же видео выступления маленькой украинки завирусилось в соцсетях.

В украинских соцсетях сообщили, что вопиющий для Киева случай произошёл в городе Белая Церковь. Девочку пригласил на сцену певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо.