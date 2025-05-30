Украинцы взвыли после того, как девочка спела на концерте песню «Сигма бой» под аплодисменты зрителей
На Украине девочка спела со сцены песню российских блогеров «Сигма бой»
На Украине на концерте в детском центре девочка, которую пригласили на сцену, исполнила песню россиянок Betsy и Марии Янковской «Сигма Бой». При этом зрители наградили её аплодисментами.
Выступление украинской девочки с песней «Сигма Бой» Видео © Х / ninabyzantina
Как видно на кадрах, юная артистка взяла микрофон и, не растерявшись, начала петь трендовую композицию. Сначала собравшиеся были озадачены столь неожиданным репертуаром, но затем с энтузиазмом подхватили мелодию и поддержали юную исполнительницу бурными овациями. Теперь же видео выступления маленькой украинки завирусилось в соцсетях.
В украинских соцсетях сообщили, что вопиющий для Киева случай произошёл в городе Белая Церковь. Девочку пригласил на сцену певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо.
«Смотря видео, надеялся, что кто-то, как минимум сделает замечание или же вообще выскажется за то, чтобы прекратили петь русскую попсу, но ведь не суждено. Зал напротив поддерживал девочку. К моему удивлению, Михаил Хома также не сделал замечания, а наоборот — попросил для ребенка аплодисменты за то, что он спел русскую песню», — негодуют львовские русофобы.
А вот одному из участников Кубка Украины по бодибилдингу повезло меньше — спортсмена дисквалифицировали после выступления под русский рэп. Все результаты силача из Незалежной были аннулированы. Также Life.ru рассказывал, что в Киеве на мать 12-летнего школьника составили административный протокол за то, что её сын слушал русскоязычные песни на улице.
Обложка © Х / ninabyzantina