Уставший от русофобии житель Латвии сменил однушку под Ригой на домик под Псковом

Житель Латвии Александр Бангер устал от русофобских настроений на родине и тайком, забрав кошку и пожилую мать, уехал в Россию. Оказавшись в РФ, он понял, что находится дома. По словам мужчины, власти прибалтийской республики всеми способами изживают из страны всё, что связано с Россией.

«Русский язык изживался всеми способами, а в августе 2022 года латвийские власти снесли памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, на постройку которого мы ещё студентами жертвовали деньги со своей небольшой стипендии», — отметил собеседник kp.ru.

Он добавил, что оформлять документы самому было бы трудно, но неожиданно помогла уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская. Они вместе активировали книжку переселенца, сделали СНИЛС, съездили в банк. В глубинке под Псковом, где теперь живёт мужчина, собралось целое иностранное лобби: канадцы, финны, немцы, все помогают друг другу адаптироваться.

Тем временем жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России. На их долю приходится 61% заявлений. Высокий интерес к получению российского паспорта проявляют также в Прибалтике.