Два паспорта — не роскошь: МИД разъяснил, кому и зачем можно иметь несколько загранников

Консульский департамент МИД РФ разъяснил россиянам ключевые моменты, связанные с получением заграничного паспорта. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Дипломаты пояснили, что получить документ можно в любом консульском учреждении России независимо от места пребывания гражданина. Загранпаспорта бывают двух типов: старого образца и нового (биометрического). Последний выдаётся на десять лет, и в ведомстве подробно перечислили его плюсы.

«В чём преимущество 10-летнего загранпаспорта, Надёжнее защита персональных данных. Дольше срок действия. Большее количество страниц для проставления штампов о пересечении границы. Возможность посещать страны, въезд в которые по небиометрическим паспортам невозможен. В последнее время рядом недружественных государств ЕС введён запрет на въезд и пребывание на их территории граждан РФ, являющихся владельцами 5-летних загранпаспортов», — говорится в сообщении.

Одновременно россияне могут иметь два загранпаспорта. Но второй обязательно должен быть биометрическим. Такая возможность особенно выручает при частых поездках: например, когда нужно одновременно оформлять визы в нескольких странах или когда уже имеющаяся виза одного государства закрывает въезд в другое.

Ранее турэксперты назвали страны, куда россияне могут отправиться без загранпаспорта. Самым доступным направлением остаётся Белоруссия — там можно находиться до 90 дней. По данным специалистов, аналогичные условия действуют для Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Туристам чаще всего советуют Алматы благодаря развитой инфраструктуре. В Киргизии разрешено пребывание до месяца, в Таджикистане — до 90 дней.