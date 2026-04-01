Турэксперты назвали 6 стран, куда россиянам можно поехать без загранпаспорта

Россияне могут выезжать в ряд стран без загранпаспорта. Об этом сообщили турэксперты, информацию приводит PG News.

Одним из самых доступных направлений остаётся Беларусь, где можно находиться до 90 дней. По данным специалистов, аналогичные условия действуют для Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В Казахстане туристам чаще всего рекомендуют Алматы благодаря развитой инфраструктуре. В Киргизии срок пребывания составляет до месяца, в Таджикистане — до 90 дней.

Также специалисты включили в список Южную Осетию и Армению. Они уточнили, что попасть в Южную Осетию можно через территорию Северной Осетии. При этом для въезда в Армению по внутреннему паспорту допускается только авиасообщение, а срок пребывания достигает 180 дней.

Такие направления остаются востребованными среди туристов, которые сталкиваются с трудностями при оформлении заграничных документов.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному оформлению загранпаспортов. По данным прокуратуры Московской области, злоумышленники запрашивают у граждан личные данные и документы. Они обещают оформить паспорт в короткие сроки и требуют предоплату. После получения информации аферисты используют её для регистрации финансовых сервисов и проведения незаконных операций. В ведомстве рекомендовали оформлять документы только через официальные каналы и не передавать данные неизвестным лицам.