Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 16:55

Мошенники начали предлагать россиянам «срочное» оформление загранпаспортов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fran Rodriguez Fotografia

Телефонные мошенники стали выманивать у россиян документы под видом ускоренного оформления загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Они запрашивают у жертвы сканы документов, гарантируют оформить паспорт за три дня и просят полную предоплату за свои «услуги», — говорится в сообщении.

Они запрашивают у человека сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также требуют полную предоплату. Взамен аферисты обещают оформить паспорт за три дня без очереди и гарантируют получение визы в любую страну. На самом деле после получения документов мошенники используют их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов на имя жертвы. Затем они осуществляют незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных средств. Сама жертва при этом может даже не знать, что на её имя зарегистрированы сомнительные счета.

Чтобы не стать жертвой аферистов, в прокуратуре рекомендовали оформлять загранпаспорт только через МФЦ, МВД или портал «Госуслуг». Также не следует передавать сканы документов незнакомым лицам и нужно быть осторожными с любыми неожиданными запросами на перевод денег. В случае подозрительных звонков или сообщений лучше обратиться в правоохранительные органы.

Юрист объяснил, как мошенники берут кредиты без ведома жертв

Ранее мошенники разработали 32 сценария для рассылок, чтобы вынудить россиян перезванивать им. Аферисты нацелены на владельцев электронных подписей. Рассылки приходят ежедневно, включая выходные, с взломанных почтовых ящиков. В письмах злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, сообщают о подозрительной авторизации и просят перезвонить для «выгрузки документов».

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar