Мошенники начали предлагать россиянам «срочное» оформление загранпаспортов

Телефонные мошенники стали выманивать у россиян документы под видом ускоренного оформления загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Они запрашивают у жертвы сканы документов, гарантируют оформить паспорт за три дня и просят полную предоплату за свои «услуги», — говорится в сообщении.

Они запрашивают у человека сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также требуют полную предоплату. Взамен аферисты обещают оформить паспорт за три дня без очереди и гарантируют получение визы в любую страну. На самом деле после получения документов мошенники используют их для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов на имя жертвы. Затем они осуществляют незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных средств. Сама жертва при этом может даже не знать, что на её имя зарегистрированы сомнительные счета.

Чтобы не стать жертвой аферистов, в прокуратуре рекомендовали оформлять загранпаспорт только через МФЦ, МВД или портал «Госуслуг». Также не следует передавать сканы документов незнакомым лицам и нужно быть осторожными с любыми неожиданными запросами на перевод денег. В случае подозрительных звонков или сообщений лучше обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мошенники разработали 32 сценария для рассылок, чтобы вынудить россиян перезванивать им. Аферисты нацелены на владельцев электронных подписей. Рассылки приходят ежедневно, включая выходные, с взломанных почтовых ящиков. В письмах злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, сообщают о подозрительной авторизации и просят перезвонить для «выгрузки документов».