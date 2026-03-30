Юрист объяснил, как мошенники берут кредиты без ведома жертв

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, в каких случаях злоумышленники могут оформить кредит на человека без его ведома и как действовать при обнаружении такого долга. По словам эксперта, сегодня это возможно в трёх ситуациях.

Первая — утеря паспорта: в документ вклеивают чужую фотографию, и мошенник лично идёт в банк. Вторая — использование доверенности: если человек из-за болезни оформил через нотариуса право на проведение банковских операций, доверенное лицо может взять займ без его воли.

Третий случай — потеря телефона с онлайн-банком. Злоумышленники взламывают устройство и проводят операцию дистанционно, идентифицировав владельца как заёмщика. Отдельно специалист выделил возможность сговора сотрудника финансовой организации с мошенниками — тогда обходятся все степени защиты.

Если гражданин обнаружил у себя чужой кредит, первым делом нужно написать заявление в полицию и получить талон-уведомление. С этим документом следует обратиться в банк и потребовать признать договор недействительным.

Юрист рекомендовал иметь на руках заявление о потере паспорта или краже телефона — это послужит доказательством непричастности к сделке. В качестве профилактики он посоветовал не разбрасываться копиями документов, установить самозапрет на кредиты и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

А ранее Life.ru писал, что самозапрет на кредиты устанавливают ежемесячно около 1 млн россиян. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что также нужно обязать банки предлагать клиентам такой самозапрет при оформлении кредита.