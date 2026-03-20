Мошенники используют принцип пазла для оформления кредитов на россиян

Оформление кредита на чужое имя редко становится следствием утечки какого-то одного документа, а представляет собой комбинацию из множества персональных данных человека, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Мошенники действуют по принципу «собрать пазл»: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы», — подчеркнул сенатор в интервью RT.

Ключевыми элементами по-прежнему остаются паспортные данные. Помимо этого, злоумышленники активно используют СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах и детали кредитной истории. Такие сведения аферисты чаще всего получают через фишинговые ссылки, из скомпрометированных баз данных или в результате взлома аккаунтов. Отдельную категорию риска составляет доступ к личным кабинетам в банковских приложениях и на портале «Госуслуги».

Если у мошенников в распоряжении оказываются фото паспорта и изображение человека, они могут попытаться обойти проверку личности, а в перспективе дополнительную угрозу несёт биометрия. Парламентарий призвал контролировать сохранность номера телефона, использовать двухфакторную аутентификацию на ключевых платформах, а также регулярно проверять активные сессии в приложениях банков и государственных сервисов и никогда не передавать документы и персональные данные третьим лицам.