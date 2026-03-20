Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 07:39

Мошенники используют принцип пазла для оформления кредитов на россиян

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Оформление кредита на чужое имя редко становится следствием утечки какого-то одного документа, а представляет собой комбинацию из множества персональных данных человека, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Мошенники действуют по принципу «собрать пазл»: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы», — подчеркнул сенатор в интервью RT.

Ключевыми элементами по-прежнему остаются паспортные данные. Помимо этого, злоумышленники активно используют СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах и детали кредитной истории. Такие сведения аферисты чаще всего получают через фишинговые ссылки, из скомпрометированных баз данных или в результате взлома аккаунтов. Отдельную категорию риска составляет доступ к личным кабинетам в банковских приложениях и на портале «Госуслуги».

Если у мошенников в распоряжении оказываются фото паспорта и изображение человека, они могут попытаться обойти проверку личности, а в перспективе дополнительную угрозу несёт биометрия. Парламентарий призвал контролировать сохранность номера телефона, использовать двухфакторную аутентификацию на ключевых платформах, а также регулярно проверять активные сессии в приложениях банков и государственных сервисов и никогда не передавать документы и персональные данные третьим лицам.

Тем временем МВД предупредило о рассылке мошенниками фальшивых квитанций ЖКХ через боты. Кроме того, злоумышленники начали рассылать фальшивые сообщения от техподдержки портала mos.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar