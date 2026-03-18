МВД предупредило о рассылке мошенниками фальшивых квитанций ЖКХ через боты

Мошенники разработали новую схему обмана россиян: они рассылают фишинговые уведомления о проблемах с оплатой жилищно-коммунальных услуг, маскируясь под официальные сервисы. Об этом сообщили представители управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в официальном Telegram-канале.

В ведомстве привели пример такого сообщения. В нём говорится, что в единой базе обнаружены расхождения по адресу получателя, и для предотвращения ограничений ему настоятельно советуют проверить баланс.

Правоохранители объяснили, что опасность заключается в ссылке, указанной в уведомлении. При переходе по ней пользователь оказывается не на официальном портале, а на мошеннической странице-прокладке, которая мгновенно направляет его в чат с фальшивым ботом. Этот бот имитирует работу популярного сервиса и под разными предлогами убеждает человека ввести личные данные — номер мобильного и присланный в сообщении код. Как только жертва это делает, преступники получают ключ к аккаунту и полный контроль над ним.

«Настоящие уведомления ЖКХ приходят только через официальные ресурсы и в том случае, если вы дали на это своё согласие», — напомнили представителя ведомства россиянам.

