Студентку, напавшую на москвичку с молотком, могли склонить к преступлению в аниме-чатах

Московская студентка, которая пыталась убить женщину по указке мошенников, оказалась увлечённой косплеершей. Есть опасения, что именно в аниме-сообществах её и выследили злоумышленники.

Как узнал SHOT, что 20-летняя Елизавета – студентка третьего курса. Вне занятий она активно проявляла себя как общественница и волонтёр, посещала различные творческие фестивали, в том числе аниме-направленности, и активно общалась в чатах для косплееров. Вероятно, именно там её уязвимость и была замечена мошенниками.

Задержанная студентка Елизавета. Фото © SHOT

Напомним, студентка, вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, совершила нападение на 58-летнюю женщину. Инцидент произошёл в квартире жертвы, расположенной в 13 километрах от места жительства нападавшей. Девушка позвонила в дверь, и как только она открылась, атаковала хозяйку. Как выяснилось, студентка стала жертвой мошенников, которые убедили её в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов, занимающимся выявлением иноагентов. В деле разбирается СК.