Ещё одно убийство по заданию мошенников чуть не произошло в Москве: студентка напала на незнакомую женщину

Московская студентка попыталась убить незнакомую женщину по заданию украинских мошенников. По данным Mash, 20-летнюю Елизавету в течение нескольких недель убеждали, что она якобы внештатный сотрудник правоохранительных органов.

14 марта её дали задание ликвидировать одного из «врагов России» — им «оказалась» простая 58-летняя женщина. Девушка купила малярную ленту, перцовый баллончик, молоток и заявилась в жертве.

«14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок», — рассказали в столичном ГСУ СК.

Хозяйка квартиры открыла дверь, и ей в лицо распылили перцовку. Далее девушка пыталась забить её молотком. Женщина оказала сопротивление, на крики сбежались родственники и обезвредили нападавшую. Сейчас девушка задержана, столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Напомним, похоее преступление, но с более трагическим концом произошло в Москве 14 марта. Футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре, убил хозяйку на глазах у её несовершеннолетней дочери. Затем спортсмен скинул курьеру в окно деньги и драгоценности. Оказалось, что по указке преступников футболист также издевался над дочерью жертвы, которая провела с ним в квартире всю ночь. Личность сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.