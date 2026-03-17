Мошенники заставили школьницу извращать себя на глазах у футболиста, убившего её маму

Мошенники, которые вели Даниила Секача, по телефону заставляли 16-летнюю дочь убитой им предпринимательницы издеваться над собой и совершать действия сексуального характера. Это происходило прямо на глазах у футболиста и записывалось на видео, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Напомним, 14 марта Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал курьеру в окно деньги и драгоценности, бизнесвумэн прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.