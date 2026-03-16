20-летнему футболисту предъявили обвинения после убийства москвички по указке мошенников

В Москве преддъявили обвинение в разбое и убийстве футболисту Даниилу Секачу, который расправился с 48-летней бизнесвумен на северо-западе города под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой из корыстных побуждений), п. «а», «б», «в» ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшего)», — уточнили в главке.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений 20-летний убийца признал частично. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников. Следствие ходатайствует об аресте Секача.