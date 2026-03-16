Суд арестовал убившего предпринимательницу футболиста Секача

Московский суд арестовал 20-летнего футболиста «Урала» Даниила Секача, обвиняемого в жестоком убийстве московской предпринимательницы. Как передаёт корреспондент Life.ru, в зале присутствует его отец Дмитрий, который скрывает лицо за маской и капюшоном.

Даниила Секача доставили в суд. Видео © Life.ru

Арест действует до 14 мая. Молодому спортсмену предъявлены обвинения по статьям 162 ч. 4 «Разбой» и 105 ч. 2 «Убийство». Ему может грозить заключение в тюрьме до 20 лет.

Отец Даниила тоже присутствует в зале суда. Видео © Life.ru

Даниил Секач в зале суда. Видео © Life.ru

Папа крикнул сыну: «Мы с тобой, держись!» — Секач-младший всё время смотрит в его сторону. Сам обвиняемый просит более мягкую меру пресечения. Защита настаивает, что футболист ранее не судим и характеризуется положительно.

14 марта Даниил Секач проник в квартиру на Строгинском бульваре, вооружившись ломом, кувалдой и болгаркой. Дверь открыла 16-летняя дочь женщины — она выбежала на улицу предупредить мать, но та не вызвала полицию и бросилась в квартиру. Спортсмен убил её, вскрыл сейф и выбросил драгоценности, монеты и 14,6 тысячи долларов курьеру в окно. Всю ночь он провёл с телом и дочерью погибшей. Курьера сейчас ищут, обвинения Секачу предъявлены.