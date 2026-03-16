Футболист «добил» московскую бизнеследи двумя ударами ножа в бедро

20-летний футболист «Урала» Даниил Секач, которого подозревают в убийстве московской предпринимательницы, нанёс женщине два удара ножом в бедро. Как сообщает SHOT, именно эти ранения стали смертельными.

Он жестоко избил женщину, сломав ей кости лица, а затем дважды ударил ножом в бедро. От полученных ранений жертва скончалась на месте.

Напомним, 14 марта спортсмен проник в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ломом, кувалдой и болгаркой. Дверь открыла 16-летняя дочь будущей жертвы и выбежала на улицу, чтобы предупредить возвращавшуюся мать, но та не вызвала полицию и бросилась в квартиру. Когда хозяйка вернулась, футболист набросился на неё и убил.

Секач вскрыл сейф, забрал драгоценности, коллекционные монеты и 14,6 тысячи долларов, выбросив их курьеру в окно. Спортсмен провёл всю ночь в квартире с телом убитой и её дочерью. Личность курьера, забравшего похищенное, сейчас устанавливают. Убийце предъявлены обвинения.