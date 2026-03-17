Сообщницей убийцы Секача оказалась 22-летняя кладовщица из Москвы

Стали известны подробности биографии 22-летней москвички, которую задержали вместе с футболистом Даниилом Секачем. Девушка по имени Софья работала кладовщицей, но строила планы на творческую карьеру.

По имеющимся сведениям SHOT, молодая особа увлекалась танцами и пыталась найти себя в ювелирном деле. Она даже размещала резюме с примерами своих авторских работ, однако найти стабильный доход в этой сфере не удавалось.

Следствие полагает, что на преступный путь её могли подтолкнуть финансовые трудности или манипуляции телефонных мошенников. Не исключено, что именно из-за долгов или обмана она согласилась на сомнительную подработку.

Роль девушки в громком убийстве на Строгинском бульваре оказалась значимой. По версии правоохранителей, именно она приобрела болгарку, которую впоследствии передала спортсмену. С помощью этого инструмента злоумышленник вскрыл сейф предпринимательницы.

Из тайника подозреваемый вынес около 15 тысяч долларов, коллекционные монеты и ювелирные изделия. Весь похищенный скарб он выбросил в окно, где добычу подобрала Софья. После этого ценности были оперативно переданы остальным участникам криминальной схемы.

Сейчас задержанной предъявлены серьёзные обвинения, за которые предусмотрено до 15 лет лишения свободы. В данный момент оперативники проверяют версию о том, что девушка сама могла оказаться жертвой дистанционных аферистов, которые использовали ее в своих целях.

Напомним, 14 марта спортсмен проник в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ломом, кувалдой и болгаркой. Дверь открыла 16-летняя дочь будущей жертвы и выбежала на улицу, чтобы предупредить возвращавшуюся мать, но та не вызвала полицию и бросилась в квартиру. Когда хозяйка вернулась, футболист набросился на неё и убил. Секач вскрыл сейф, забрал драгоценности, коллекционные монеты и 14,6 тысячи долларов, выбросив их курьеру в окно. Спортсмен провёл всю ночь в квартире с телом убитой и её дочерью. Личность курьера, забравшего похищенное, сейчас устанавливают. Убийце предъявлены обвинения. Также его подозревают в изнасиловании.