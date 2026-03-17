Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 07:30

Купила болгарку: В Москве задержали 22-летнюю подельницу футболиста-убийцы Секача

Обложка © SHOT

В столице правоохранители арестовали 22-летнюю девушку, причастную к резонансному преступлению на Строгинском бульваре. Следствие считает, что задержанная исполняла роль технического исполнителя в группе, совершившей разбойное нападение.

По данным Главного следственного управления СК России, молодая москвичка по указанию организаторов приобрела «строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру», где позднее расправились с хозяйкой жилья. С помощью устройства злоумышленники вскрыли сейф и завладели содержимым.

Роль девушки не ограничилась доставкой оборудования. После совершения убийства она занималась сбором добычи: подбирала и передавала подельникам деньги, драгоценности и иные ценные вещи, которые преступники выбрасывали из окна.

В настоящий момент фигурантка находится под следствием. Ей предъявлены обвинения в соучастии в разбое и убийстве. Правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, 14 марта спортсмен проник в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ломом, кувалдой и болгаркой. Дверь открыла 16-летняя дочь будущей жертвы и выбежала на улицу, чтобы предупредить возвращавшуюся мать, но та не вызвала полицию и бросилась в квартиру. Когда хозяйка вернулась, футболист набросился на неё и убил.

Секач вскрыл сейф, забрал драгоценности, коллекционные монеты и 14,6 тысячи долларов, выбросив их курьеру в окно. Спортсмен провёл всю ночь в квартире с телом убитой и её дочерью. Личность курьера, забравшего похищенное, сейчас устанавливают. Убийце предъявлены обвинения.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar