17 марта, 07:33

На обвиняемого в убийстве футболиста Секача завели дело об изнасиловании несовершеннолетней

Даниил С. Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»

Против Данила Секача, который ранее стал фигурантом дела об убийстве бизнесвумен в Москве, возбуждено ещё одно производство. Теперь профессионального спортсмена обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.

По версии следствия, преступление было направлено против несовершеннолетней. Детали инцидента пока не раскрываются в интересах следствия, однако правоохранители объединяют эпизоды в общее расследование.

Купила болгарку: В Москве задержали 22-летнюю подельницу футболиста-убийцы Секача

Напомним, 14 марта спортсмен проник в квартиру на Строгинском бульваре, вооружённый ломом, кувалдой и болгаркой. Дверь открыла 16-летняя дочь будущей жертвы и выбежала на улицу, чтобы предупредить возвращавшуюся мать, но та не вызвала полицию и бросилась в квартиру. Когда хозяйка вернулась, футболист набросился на неё и убил.

Секач вскрыл сейф, забрал драгоценности, коллекционные монеты и 14,6 тысячи долларов, выбросив их курьеру в окно. Спортсмен провёл всю ночь в квартире с телом убитой и её дочерью. Личность курьера, забравшего похищенное, сейчас устанавливают. Убийце предъявлены обвинения.

