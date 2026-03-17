Футболист-убийца Секач прятался в гостинице, где погиб баскетболист Янис Тимма

Столичные следователи восстановили хронологию чудовищного преступления, в котором жертвой пала предпринимательница, а исполнителем — 20-летний футболист Даниил Секач. История, начавшаяся с банального звонка из «службы безопасности», закончилась кровавой расправой на глазах у ребёнка.

Спортсмен из Кисловодска, игравший за «Урал-2» и учившийся на третьем курсе университета физкультуры, попал в поле зрения аферистов ещё в феврале. Ему позвонила лжесотрудница «Госуслуг», сообщила о взломе аккаунта, а затем подключились «специалисты» Росфинмониторинга. Они убедили парня, что на его имя оформляют кредиты, и пообещали помочь снять подозрения в рамках секретной операции.

Когда мошенники поняли, что у студента нет денег, они переключились на другое. Несколько недель они обрабатывали его через мессенджеры, заставив поверить, что он участвует в спецоперации. В марте «кураторы» отправили его в Москву, скинули деньги на расходы и приказали купить болгарку, кувалду, лом и перчатки.

Секач получил адрес квартиры на Строгинском бульваре и пароль «спайк». Дверь открыла 16-летняя девочка, которой мошенники представили происходящее как обыск. Под диктовку по видеосвязи парень начал вскрывать сейф, но вскоре вернулась хозяйка.

Увидев чужого с инструментами, женщина потребовала объяснений. Но футболист, уверенный, что перед ним мошенница, требовал код. Конфликт мгновенно перерос в насилие. Получив приказ о «ликвидации», спортсмен избил жертву и нанёс несколько ударов ножом. Все это на глазах у её дочери и операторов на том конце провода.

Даже после убийства парень продолжил выполнять абсурдные указания. По просьбе кураторов он обыскал девочку, показал труп, а когда сломалась болгарка, ему привезли новую. Вскрыв сейф, он похитил несколько пачек долларов и драгоценные монеты (около 2–3 млн рублей) и по команде выкинул добычу из окна.

На следующий день родственники нашли тело. Секача задержали в гостинице «Апельсин» (той самой, где погиб баскетболист Янис Тимма), где он ждал новых указаний. Ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Эксперт Алексей Лобарев в беседе с сайтом MK.ru пояснил: аферисты не взламывают системы, они взламывают психику, погружая жертву в состояние страха и срочности. Он советует немедленно прекращать любые подобные разговоры и не принимать решений в панике.